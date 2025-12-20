Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht vom 19.12.2025, auf den 20.12.2025, kam es in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer kollidierte während der Fahrt, vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss, mit einem Verkehrsschild. Daraufhin verlor dieser die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden am Pedelec beläuft sich auf etwa 200EUR. Fremdschaden entstand durch den Unfall nicht.

