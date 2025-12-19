POL-PDLU: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs
Schifferstadt (ots)
Am späten Donnerstagabend (18.12.25) gegen 22:15 Uhr kontrollierte die Polizei ein Auto in der Speyerer Straße aufgrund eines defekten Abblendlichts. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.
