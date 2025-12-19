PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am späten Donnerstagabend (18.12.25) gegen 22:15 Uhr kontrollierte die Polizei ein Auto in der Speyerer Straße aufgrund eines defekten Abblendlichts. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

