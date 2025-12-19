PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen/Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13 - 15 Uhr parkte eine 75-jährige Frau ihren grauen PKW der Marke VW auf dem Parkplatz in der Löffelgasse. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden im Heckbereich fest. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den ordnungsgemäß geparkten PKW vermutlich beim Vorbeifahren touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 10:56

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl E-Scooter - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am 17.12.2025, in der Zeit zwischen 19 - 21 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke Ninebot vom Fahrradparkplatz des Bademaxx in der Geibstraße. Zeugen, die im genannten Zeitraum am Bademaxx verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:58

    POL-PDLU: Wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren - Auto sichergestellt

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochabend (17.12.25) kontrollierte die Polizei einen 51-jährigen Autofahrer in der Waldseer Straße. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 51-jährige bereits mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren