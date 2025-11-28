Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Geschützte Korallen durch Zoll am Hamburger Flughafen beschlagnahmt/ Zoll beschlagnahmt acht unter Artenschutz stehende Korallen von den Malediven

Geschützte Korallen durch Zoll am Hamburger Flughafen beschlagnahmt Zoll beschlagnahmt acht unter Artenschutz stehende Korallen von den Malediven

Hamburg, 14.11.2025

Insgesamt acht unter Artenschutz stehende Korallen entdeckte der Zoll am Flughafen Hamburg bei einer von den Malediven kommenden Reisenden. Die noch gut erhaltenen Korallen beschlagnahmten die Zöllnerinnen und Zöllner umgehend.

Die 29-jährige Reisende wurde beim Verlassen des Terminalausgangs für anmeldefreie Waren (dem sog. "Grünen Kanal") von zwei Zollbediensteten zur Zollkontrolle in den Kontrollraum gebeten. Während der Kontrolle fanden diese im aufgegebenen Koffer der Reisenden insgesamt acht geschützte Korallen.

"Korallen sind ein bedeutender Bestandteil unseres empfindlichen Ökosystems. Der Zoll leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der ohnehin angegriffenen Korallenriffe.", so Jan Weber, Pressesprecher des Hauptzollamtes Itzehoe.

Weber weiter: "Vielen Menschen ist leider nicht bekannt, dass es Handeltreibende im Korallengeschäft gibt, die bewusst Korallen von ihren Riffen abschneiden oder abbrechen, um diese an Touristen zu verkaufen. Was bleibt ist zwar eine Erinnerung an den schönen Urlaub, aber leider auch ein weiteres Loch in einem schützenswerten Korallenriff." Die weiteren Ermittlungen werden durch das Hauptzollamt Itzehoe geführt.

Zusatzinformationen:

Die Einfuhr geschützter Tier- und Pflanzenarten gem. Anhang A oder B der Verordnung (EG) 338/97 kann gem. § 69 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes mit einem Bußgeld i.H.v. bis zu 50.000,- Euro geahndet werden, wenn die erforderlichen Dokumente nicht, nicht richtig, nicht vollständig, oder nicht rechtzeitig vorlegt werden.

