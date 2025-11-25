PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll am Hamburger Flughafen stellt Schmuggler mit 5 Kilogramm Heroin im Gepäck
56-jähriger Mann in Untersuchungshaft

HZA-IZ: Zoll am Hamburger Flughafen stellt Schmuggler mit 5 Kilogramm Heroin im Gepäck / 56-jähriger Mann in Untersuchungshaft
  • Bild-Infos
  • Download

Itzehoe (ots)

Hamburg, 29.09.2025

5 Kilogramm Heroin haben Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe am 29.09.2025 bei einem aus Südafrika über Paris kommenden 56-jährigen Deutschen sichergestellt.

Der Mann wurde beim Ausgang aus dem Terminal angehalten und aufgefordert seine mitgebrachten Koffer zu öffnen. Auf den ersten Blick handelte es sich beim Inhalt nur um Bekleidung, bei der weiteren Suche konnte dann versteckt unter einem doppelten Boden Verpackungen mit Heroin sichergestellt werden.

"Gegen den Mann wurde sofort ein Strafverfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Heroin eingeleitet und er befindet sich in Untersuchungshaft" sagt Pressesprecher Jan Weber. "Solche Straftaten werden mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren geahndet", so Weber weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Itzehoe
Jan Weber
Mobil: 016097085561
E-Mail: presse.hza-itzehoe@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Itzehoe
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Itzehoe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren