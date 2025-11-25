Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll am Hamburger Flughafen stellt Schmuggler mit 5 Kilogramm Heroin im Gepäck

56-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Itzehoe (ots)

Hamburg, 29.09.2025

5 Kilogramm Heroin haben Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe am 29.09.2025 bei einem aus Südafrika über Paris kommenden 56-jährigen Deutschen sichergestellt.

Der Mann wurde beim Ausgang aus dem Terminal angehalten und aufgefordert seine mitgebrachten Koffer zu öffnen. Auf den ersten Blick handelte es sich beim Inhalt nur um Bekleidung, bei der weiteren Suche konnte dann versteckt unter einem doppelten Boden Verpackungen mit Heroin sichergestellt werden.

"Gegen den Mann wurde sofort ein Strafverfahren wegen der unerlaubten Einfuhr von Heroin eingeleitet und er befindet sich in Untersuchungshaft" sagt Pressesprecher Jan Weber. "Solche Straftaten werden mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren geahndet", so Weber weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg.

