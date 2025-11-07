Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Verdacht auf Förderung von Prostitution ZOLL durchsucht mehrere Wohnungen

Itzehoe

Flensburg, 04.11.2025

In den frühen Morgenstunden hat der ZOLL Itzehoe in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg gemeinsam mit der Landes- und Bundespolizei sowie des zuständigen Ordnungsamtes Durchsuchungen im nördlichen Landesteil von Schleswig-Holstein durchgeführt. Rund 40 Einsatzkräfte, unter anderem auch zwei Zollhunde waren bei dem mehrstündigen Einsatz dabei.

Ausgangspunkt hierfür waren monatelange Ermittlungen gegen zwei Männer und eine Frau. Diese stehen unter dem Verdacht illegal Frauen nach Deutschland eingeschleust und deren unerlaubte Ausübung der Prostitution gefördert zu haben.

"Während der Durchsuchungen konnten weitere umfangreiche Beweismittel, unter anderem Bargeld, verbotene Gegenstände, Notebooks, sowie Mobiltelefone die auf weitere Straftaten hindeuten beschlagnahmt werden" so Pressesprecher Jan Weber. "Das umfangreiche Datenmaterial und die Aufzeichnungen werden in den nächsten Wochen von den ermittelnden Beamten ausgewertet" so Weber weiter.

Es ist davon auszugehen, dass die notwendigen Ermittlungen auf Grund der auszuwertenden Datenmengen einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

