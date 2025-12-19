Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl E-Scooter - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 17.12.2025, in der Zeit zwischen 19 - 21 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke Ninebot vom Fahrradparkplatz des Bademaxx in der Geibstraße.

Zeugen, die im genannten Zeitraum am Bademaxx verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell