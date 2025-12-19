PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl E-Scooter - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 17.12.2025, in der Zeit zwischen 19 - 21 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke Ninebot vom Fahrradparkplatz des Bademaxx in der Geibstraße.

Zeugen, die im genannten Zeitraum am Bademaxx verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:58

    POL-PDLU: Wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren - Auto sichergestellt

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochabend (17.12.25) kontrollierte die Polizei einen 51-jährigen Autofahrer in der Waldseer Straße. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 51-jährige bereits mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 07:43

    POL-PDLU: Lambsheim - Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Lambsheim (ots) - Am 18.12.2025, gegen 01.00 Uhr, fiel einer Streife hiesiger Dienststelle am Ortsausgang Frankenthal in Richtung Lambsheim ein Pkw auf, welcher augenscheinlich Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Nachfahrt konnte dies bestätigt werden. Der Pkw konnte dann in der Friedhofstraße in Lambsheim kontrolliert werden. Durch die eingesetzten Kräfte konnte bei dem 38-jährigen Mann aus Lambsheim Alkoholgeruch ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:15

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstag (16.12.25) führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Hauptstraße in Schifferstadt durch. Ein Autofahrer wurde bei der Benutzung eines Handys während der Fahrt festgestellt, weshalb dieser nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 EUR sowie einem Punkt rechnen muss. Darüber hinaus musste die Polizei zwei Mängelberichte (1x abgelaufener TÜV und 1x ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren