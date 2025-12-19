PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Überwachung der Verkehrstüchtigkeit

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag (18.12.25) im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer durch. Die erfreuliche Erkenntnis: Keiner der kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigte Anzeichen für den Konsum von Alkohol bzw. Betäubungsmittel. Darüber hinaus musste die Polizei insgesamt fünf Ordnungswidrigkeiten ahnden sowie sieben Mängelberichte ausstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

