Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegkontrollen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 19.12.2025 wurde im Bereich der Albert-Schweitzer-Schule in Frankenthal eine Kontrollstelle eingerichtet. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf der Schulwegüberwachung. Bei diversen Fahrzeugkontrollen konnten insgesamt drei nicht angeschnallte Kinder festgestellt werden. Mit den verantwortlichen Fahrern wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem ein 11-jähriges Kind auf einem nicht für den Straßenverkehr genehmigten und zudem nicht versicherten E-Scooter festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

