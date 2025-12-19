Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Zwei Wohnungseinbrüche

Frankenthal (ots)

Am 18.12.2025 kam es zu zwei Einbruchdiebstählen in Wohngebäude. Zunächst wurde ein Einbruch im Nachtweideweg gemeldet, welcher mutmaßlich zwischen 10.30 Uhr und 14.45 Uhr, stattgefunden haben dürfte. Hierbei wurde die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Weiterhin wurde ein Einbruch in der Herderstraße gemeldet, welcher mutmaßlich in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr stattgefunden haben dürfte, hier wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. In beiden Fällen steht die Schadenssumme noch nicht fest. Die Ermittlungen in beiden Fällen hat die zuständige Kriminalpolizei in Ludwigshafen übernommen.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

