Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Schwerer Verkehrsunfallfall auf der K1625

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (22.01.2026) gegen 9.00 Uhr auf der Kreisstraße 1625 (K1625) bei Gemmrigheim ereignete.

Ein 38 Jahre alter Seat-Lenker war dort von Kirchheim am Neckar kommend unterwegs. Als er nach links in Richtung Neckarwestheim abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich eine aus Richtung Ottmarsheim entgegenkommende 28-jährige Peugeot-Lenkerin und kollidierte mit dieser. Der 38-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, die Peugeot-Lenkerin leichte. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K1625 musste im Zuge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis etwa 10.40 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

