Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Diebstahl von Baustellengelände

Stöckse (ots)

(Gav) In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 18:00 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 09:00 Uhr, kam es auf einem Baustellengelände in der Nienburger Straße in Stöckse zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter das Gelände der Baustelle "Service-Center" und entwendeten mehrere Baustrahler sowie die dazugehörigen Kabel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steimbke unter der Telefonnummer 05026 / 900850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
