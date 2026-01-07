Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf der L 442

Obernkirchen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 06.01.2026, kam es gegen 01:35 Uhr auf der Landesstraße 442 bei Krainhagen (Obernkirchen) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die L 442 in Richtung Buchholz und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den rechten Seitenraum. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am Unfallort wurde eine Spiegelabdeckung des flüchtigen Fahrzeugs aufgefunden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Tel. 05722 / 28940 zu melden.

