Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn mit leicht verletzter Person
Pennigsehl (ots)
(Gav) Am Montag, den 05.01.2026, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Depotstraße in Pennigsehl zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger aus Liebenau mit einem VW Golf die Depotstraße in Richtung des "IVG-Geländes". Auf der streckenweisen stark überfrorenen Fahrbahn kam das Fahrzeug in einer Linkskurve ins Rutschen, geriet geradeaus von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Der 13-jährige Beifahrer aus Liebenau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.
