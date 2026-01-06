Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr
Nienburg (ots)
(Gav) Am Montag, den 05.01.2026, wurde gegen 23:30 Uhr ein Pkw auf der Verdener Landstraße in Nienburg kontrolliert.
Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Haßbergen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell