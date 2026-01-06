Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 05.01.2026, wurde gegen 23:30 Uhr ein Pkw auf der Verdener Landstraße in Nienburg kontrolliert.

Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Haßbergen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell