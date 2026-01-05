PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz am Heye-Glas-See

Husum (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 30.12.2025, ereignete sich in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 15:20 Uhr auf dem Parkplatz am Heye-Glas-See in Husum eine Verkehrsunfallflucht.

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Nienburg abgestellte orangerote VW Polo an der Fahrertür beschädigt. Die Geschädigte stellte bei ihrer Rückkehr tiefe Kratzer an ihrem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu Fahrzeugen geben können, die sich im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz befanden oder diesen verlassen haben, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer 05761 / 90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

