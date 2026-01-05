Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt festgestellt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 04.01.2026, gegen 11:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw im Bereich der Weichselstraße in Nienburg.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrzeugführer aus Nienburg seinen VW Polo im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt.

