POL-NI: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der B215

Nienburg (ots)

(Gav) Am Sonntagnachmittag, den 04.01.2026, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Verdener Landstraße (Bundesstraße 215) im Bereich der Einmündung "Großer Kamp" in Nienburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 46-Jähriger aus Nienburg wollte mit seinem VW Passat aus der Straße Großer Kamp nach rechts auf die B215 in Richtung stadtauswärts einbiegen. Dabei geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford Transit, der von einem 23-jährigen Mann aus Hämelhausen gesteuert wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der 22-jährige Beifahrer im Ford Transit schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

