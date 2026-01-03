PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Wintereinbruch mit Schneeglätte - Straßen werden zur Prüfstrecke für Verkehrsteilnehmer

Stadthagen (ots)

(mha) In den Abendstunden des 02.01.2026 kommt es aufgrund des anhaltenden Schneefalls und winterlicher Temperaturen vielerorts zu nicht nur schneebedeckten Fahrbahnen, sondern mitunter unberechenbar glatten Straßen. Vielerorts kommen Verkehrsteilnehmer witterungsbedingt von der Fahrbahn ab. Räumdienste kommen an ihre Grenzen. In Meerbeck kommt ein 24-jähriger Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn beim Befahren des Gallweges von der Straße ab und kollidiert dadurch mit einer Hecke eines Anwohners. In der Oberntorstraße in Stadthagen gerät ein 19-Jähriger auf winterglatter Straße ins Schleudern, versucht gegenzulenken, doch gerät schlussendlich von der Fahrbahn ab und stößt mit einer Grundstücksmauer zusammen. All diese Unfallbeteiligten überstehen das Geschehen unverletzt. Nicht ganz so viel Glück hatten ein 51-jähriger Fahrzeugführer und sein 23-jähriger Beifahrer auf der Abfahrt der B65 in Fahrtrichtung St. Annen. Dieser kommt auf winterglatter Fahrbahn im Kurvenbereich trotz verminderter Geschwindigkeit ins Rutschen und gerät infolge dessen nahezu in Zeitlupe von der Fahrbahn ab. Er kollidiert mit der dortigen Leitplanke. Sein Beifahrer verletzt sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Allen weiteren Verkehrsteilnehmern wird eine unfallfreie Fahrt bei lage- und witterungsangepassten Geschwindigkeiten gewünscht!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren