Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fundhund bei Rettungsdiensteinsatz zugelaufen

Stadthagen/Enzen (ots)

Am 01.01.2026 kommt es gegen 18:26 Uhr zu einem Einsatz des Rettungsdienstes in der Helpser Straße in Stadthagen-Enzen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte gesellt sich eine Hundedame zu ihnen, die sie bis zu ihrem Patienten begleitet. Es handelt sich um eine ruhige, wohlerzogene Hundedame, die nicht gechipt ist. Sie ist etwa kniehoch, hat etwas längeres Fell und eine Fellfärbung, die einem Schäferhund nahekommt. Der Rücken ist dunkel bis schwarz, die Seiten, Beine und der Kopf sind beige bis hellbraun. Ihr Kopf ist zart mit einer spitz zulaufenden Schnauze, die bereits ein paar weiße Haare aufweist. Sie wurde der Tierschutzrettung Lindhorst übergeben, die der Hundedame eine hoffentlich nur übergangsweise Bleibe im Tierheim Stadthagen verschaffen konnte. Bilder können auf der Instagram/Facebook-Seite des Tierschutzvereins Stadthagen und Umgebung e.V. eingesehen werden. Bitte melden Sie sich im Tierheim Stadthagen unter 05721 3341.

