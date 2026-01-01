PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Silvesternacht in Stadthagen und Umgebung

Stadthagen (ots)

[mue] In der Nacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 hatten die Einsatzkräfte der Polizei Stadthagen eine Vielzahl an Einsätzen zu bewältigen.

So kam es neben gesprengten Mülleimern und Briefkästen zur Sprengung eines Snackautomaten an der Bahnhofstraße in Stadthagen. Der Automat wurde hierbei gänzlich zerstört.

Zudem kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten. In zwei Fällen wurden Personen mit Böllern beworfen. In einem Fall klagt das Opfer im Anschluss über eine verminderte Hörfähigkeit.

Der Brand einer Hecke, sowie diverse Beschwerden über ruhestörenden Lärm rundeten das Einsatzgeschehen ab.

Angriffe auf Rettungskräfte wurden hier nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.12.2025 – 10:00

    POL-NI: Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall auf der B215

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Montagnachmittag, den 29.12.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Verdener Landstraße (Bundesstraße 215) in Nienburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Nienburg beabsichtigte mit seinem VW Polo nach links in die Rudolf-Kinau-Straße abzubiegen und hielt hierfür verkehrsbedingt an. Eine nachfolgende 35-jährige Mercedes-Fahrerin aus ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:25

    POL-NI: Nach Ladendiebstahl: Gesuchter Mann vorläufig festgenommen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Freitagabend, den 27.12.2025, gegen 19:25 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Kräher Weg in Nienburg zu einem Ladendiebstahl. Ein 51-jähriger Mann aus Georgien entnahm mehrere Waren, darunter Tabakwaren und eine Spirituose, und verstaute diese in seinen Innentaschen. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Artikel zu bezahlen. ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:25

    POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Montagabend, den 29.12.2025, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Nienburg einen Pkw auf der Hannoverschen Straße in Nienburg. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 20-jähriger Mann aus Rohrsen, den VW Golf führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von ...

    mehr
