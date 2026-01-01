Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Silvesternacht in Stadthagen und Umgebung

Bild-Infos

Download

Stadthagen (ots)

[mue] In der Nacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 hatten die Einsatzkräfte der Polizei Stadthagen eine Vielzahl an Einsätzen zu bewältigen.

So kam es neben gesprengten Mülleimern und Briefkästen zur Sprengung eines Snackautomaten an der Bahnhofstraße in Stadthagen. Der Automat wurde hierbei gänzlich zerstört.

Zudem kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten. In zwei Fällen wurden Personen mit Böllern beworfen. In einem Fall klagt das Opfer im Anschluss über eine verminderte Hörfähigkeit.

Der Brand einer Hecke, sowie diverse Beschwerden über ruhestörenden Lärm rundeten das Einsatzgeschehen ab.

Angriffe auf Rettungskräfte wurden hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell