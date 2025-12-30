PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montagabend, den 29.12.2025, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Nienburg einen Pkw auf der Hannoverschen Straße in Nienburg.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 20-jähriger Mann aus Rohrsen, den VW Golf führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Gegen den 20-Jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

