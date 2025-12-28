Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Tatort: Straßenverkehr - Unfallfluchten im Zuständigkeitsbereich der Polizei Stadthagen

Stadthagen (ots)

(mha) Vom 23.12 auf den 24.12.2025 parkt ein Angehöriger während eines weihnachtlichen Familienbesuchs im Fasanenweg seinen Pkw in einer freien Parklücke auf einem dortigen Parkplatz. Während seiner Abwesenheit wird dieser mutmaßlich durch einen anderen Pkw beschädigt.

Am Freitag den 26.12.2025 parkt ein Geschädigter seinen Pkw auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Stadthagen. Als er am Abend zu seinem Pkw zurückkehrt muss er feststellen, dass sein Fahrzeugheck links durch einen unbekannten Verursacher beschädigt wurde. Lediglich Scherben einer Leuchteinrichtung eines anderen Pkw wurden durch den Verursacher zurückgelassen

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell