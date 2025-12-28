Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Don't Drink and Drive - Trunkenheitsfahrt mit Pkw
Stadthagen (ots)
(mha) Am Donnerstag den 25.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stadthagen gegen 04:48 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer auf der Straße St. Annen in Stadthagen.
Ein freiwilliger Alkoholtest im Rahmen der Kontrolle ergab einen Wert von 1,79 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
