Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zweimalige Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt

Auetal (ots)

(bae)Bereits am 24.12.2025 gegen 00:30 Uhr konnte im Auetal, im Bereich Schoholtensen ein 33-jähriger Bad Eilsener angetroffen werden. Dieser fiel der Polizeistreife auf, weil sein Opel ohne amtliches Kennzeichen unterwegs war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Bad Eilsener bereits am 23.12.2025 gegen 23:00 Uhr durch die Autobahnpolizei kontrolliert wurde. Im Rahmen dieser ersten Kontrolle wurde festgestellt, dass sein Opel nicht versichert und auch nicht mehr zugelassen war. Daraufhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet und seine Kennzeichen beschlagnahmt. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Seinen Pkw sollte er eigentlich an der Anschlussstelle der BAB 2 in Bad Nenndorf stehen lassen. Dies hatte er aber nicht getan, sondern war einfach weiteregefahren. Deshalb wurde gegen ihn ein erneutes Strafverfahren eingeleitet, seinen Pkw musste er in Schoholtensen stehen lassen und diesmal wurden seine Pkw Schlüssel beschlagnahmt um eine Weiterfahrt zu verhindern. Diesmal war die Maßnahme erfolgreich. Noch am 27.12.2025 stand der Pkw in Schoholtensen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten dies über die Weihnachtstage regelmäßig bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell