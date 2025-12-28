PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-STH: Geldbörsendiebstahl aus Handtasche während Weihnachtseinkauf

Lindhorst (ots)

(mha)Am 23.12.2025 beabsichtigt die Geschädigte gegen 13:50 Uhr ihre Weihnachtseinkäufe in einem Supermarkt in Lindhorst zu tätigen. Unbekannte Täter nutzen die Gelegenheit und entwendet im Rahmen des Einkaufs die Geldbörse der Geschädigten aus der mitgeführten Handtasche.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf Wertgegenstände körpernah zu tragen. Halten Sie Reißverschlüsse und Taschen stets geschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

