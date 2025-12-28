Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Scherbenhaufen an Heilig Abend: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Stadthagen (ots)

(mha) Am Morgen des 24.12.2025 stellt der Geschädigte gegen 04:55 Uhr fest, dass die Heckscheibe seines Pkw mutmaßlich durch eine unbekannte Person zerstört wurde. Der Pkw war über Nacht in der Bergstraße geparkt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell