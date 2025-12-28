Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Scherbenhaufen an Heilig Abend: Fahrzeugscheibe eingeschlagen
Stadthagen (ots)
(mha) Am Morgen des 24.12.2025 stellt der Geschädigte gegen 04:55 Uhr fest, dass die Heckscheibe seines Pkw mutmaßlich durch eine unbekannte Person zerstört wurde. Der Pkw war über Nacht in der Bergstraße geparkt.
Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen
Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
