Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Ladendiebstahl: Gesuchter Mann vorläufig festgenommen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Freitagabend, den 27.12.2025, gegen 19:25 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Kräher Weg in Nienburg zu einem Ladendiebstahl. Ein 51-jähriger Mann aus Georgien entnahm mehrere Waren, darunter Tabakwaren und eine Spirituose, und verstaute diese in seinen Innentaschen. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Gesamtwert des Diebesguts belief sich auf rund 410 Euro.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, insbesondere im Bereich der Eigentumskriminalität. Darüber hinaus war der Mann zur Fahndung ausgeschrieben, da er sich nach der Ablehnung seines Asylantrags unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden wurde der 51-Jährige zunächst vorläufig festgenommen. In der Folge wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell