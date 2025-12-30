PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall auf der B215

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montagnachmittag, den 29.12.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Verdener Landstraße (Bundesstraße 215) in Nienburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Nienburg beabsichtigte mit seinem VW Polo nach links in die Rudolf-Kinau-Straße abzubiegen und hielt hierfür verkehrsbedingt an. Eine nachfolgende 35-jährige Mercedes-Fahrerin aus Schweringen übersah den haltenden Pkw und fuhr auf diesen auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie zwei Mitfahrerinnen im VW Polo leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

