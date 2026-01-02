Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fußgänger

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 01.01.2026, gegen 05:15 Uhr, kam es auf der Arensburger Straße (Landesstraße 442) im Ortsteil Steinbergen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fußgängers.

Ein 19-Jähriger aus Luhden befand sich zu Fuß auf der Arensburger Straße in Richtung Buchholz. Infolge seines Alkoholkonsums hielt sich der junge Mann auf der Fahrbahn auf und kollidierte kurz vor der Arensburg mit einem herannahenden Pkw. Das Fahrzeug wurde von einem 29-jährigen Mann aus Rinteln geführt.

Der Fußgänger blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fußgänger ergab einen Wert von 1,74 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

