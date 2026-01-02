PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 01.01.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Petzer Straße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 44-jähriger Mann aus Bückeburg befuhr mit seinem Seat die Petzer Straße in Richtung Petzen. Am Ortseingang verlor der Fahrer im Bereich einer Querungshilfe mit Fahrbahnverschwenkung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem linken Vorderrad gegen den Bordstein der Gegenfahrbahn. Dabei wurde der Vorderreifen beschädigt. Die Schadenssumme liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.

Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

