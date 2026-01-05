Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 04.01.2026, stellten Beamte des Polizeikommissariats Bückeburg innerhalb weniger Stunden gleich zwei Fahrzeugführer fest, die ihre Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel führten.

Gegen 20:10 Uhr wurde im Stadtgebiet von Bückeburg, im Bereich Kreuzbreite, ein 26-Jähriger mit einem BMW kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Urin-Vortest verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Nur wenige Stunden später, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Nienstädt, Ortsteil Sülbeck, im Bereich der Hannoverschen Straße / Einmündung Steinbreite, einen 33-Jährigen aus Stadthagen, der mit einem Mazda unterwegs war. Auch hier verlief ein Urin-Vortest positiv auf THC. In der Folge wurde ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

