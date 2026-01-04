Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: PKW kollidiert bei winterglatter Fahrbahn mit Baum. Fahrerin verletzt.

Niedernwöhren, Ortsteil Mittelbrink (ots)

[schm] Am Samstag, den 03.01.2026, kam es in Mittelbrink zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam ein PKW gegen 11:15 Uhr auf der Straße Mittelbrink in Fahrtrichtung Ortskern Mittelbrink aufgrund winterglatter Fahrbahn in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der PKW war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde mit einem Kran geborgen. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei Stadthagen appelliert an Verkehrsteilnehmende aufgrund der derzeitigen Wetterlage auf eine besonders behutsame Fahrweise zu achten.

