Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Einbruch - Festnahme und in Haft

Rodenberg (ots)

(He.) Am 04.01.2026 um 00:15 Uhr wurde die Polizei Bad Nenndorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Rodenberg gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten niemanden mehr im Wohnhaus an, jedoch konnten auf Grund des frisch gefallenen Schnees, Schuhspuren im Schnee festgestellt werden. Auf Grund der Spuren konnte von 2 Tätern ausgegangen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten folgten den Spuren im Schnee, die direkt zu den Tätern (34 und 42 Jahre, männlich) führten. Bei einer anschließenden Durchsuchung bei den Tatverdächtigen, wurde Diebesgut aus dem Wohnhaus festgestellt. Die Täter wurden vorläufig Festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg beraumte für einen der Tatverdächtigen eine Vorführung beim Amtsgericht in Stadthagen an, das für den 34-jährigen Untersuchungshaft anordnete.

