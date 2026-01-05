PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall an Bahnübergang - Bahnverkehr vorübergehend gesperrt

Landesbergen (ots)

(Gav) Am Montag, den 05.01.2026, kam es gegen 07:30 Uhr auf der K8 (Bahnhofstraße) in Landesbergen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 52-Jähriger aus Landesbergen mit seinem Pkw Seat die K8 von Brokeloh in Richtung Landesbergen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er vor dem dortigen Bahnübergang in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW, der von einem 66-jährigen Mann aus Landesbergen geführt wurde. Anschließend prallte der Seat gegen die Lichtsignalanlage und die Schranke des Bahnübergangs.

Durch die Kollision wurde ein Notsignal ausgelöst, woraufhin ein herannahender Güterzug eine Notbremsung einleitete. Zu einer Kollision mit dem Zug kam es nicht. Für die Bergungsarbeiten wurden der Bahnverkehr für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Der Fahrer des Seat wurde leicht verletzt. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

