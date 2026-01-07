Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis geführt

Stolzenau (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 07.01.2026, wurde gegen 01:30 Uhr auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau ein 37-Jähriger mit einem Kleinkraftrad kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Stolzenauer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell