Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis geführt
Stolzenau (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 07.01.2026, wurde gegen 01:30 Uhr auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau ein 37-Jähriger mit einem Kleinkraftrad kontrolliert.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Stolzenauer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell