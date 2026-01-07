Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 06.01.2026, kam es gegen 13:55 Uhr auf der Verdener Landstraße (B 215) in Nienburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 39-jährige Frau aus Nienburg mit einem VW Golf von einem Parkstreifen in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden Skoda Fabia, der von einem 71-jährigen Mann aus Nienburg geführt wurde, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die Fahrerin des VW Golf sowie die 67-jährige Beifahrerin des Skoda wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell