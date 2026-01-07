PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versammlung mit Traktoren - Verkehrsbeeinträchtigungen in den Landkreisen Hameln und Schaumburg

Bad Münder / Lauenau (ots)

(Gav) Für Donnerstag, den 08.01.2026, ist in den Landkreisen Hameln und Schaumburg ein Aufzug mit dem Thema "Stoppt Mercosur" angezeigt worden. Hintergrund sind bundesweit angekündigte Protestaktionen von Landwirten.

Der Aufzug soll von etwa 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr stattfinden und unter anderem Kolonnen von Traktoren, Lkw und Pkw umfassen.

Der geplante Aufzugsverlauf führt von Auf der Laake in 31848 Bad Münder am Deister (Ortsteil Hachmühlen) in nordwestliche Richtung über die B 442 - Am Deisterbahnhof - Hobokken - Allee (Ortsumgehung Rodenberg).

Gegen 08:00 Uhr ist die Eingliederung weiterer Versammlungsteilnehmer aus Richtung Rodenberger Allee vorgesehen.

Anschließend verläuft die Strecke weiter über Allee - Vor dem Tor (L 444) - Rodenberger Straße - Hauptstraße - Lauenauer Straße - L 443 - B 442 und zurück über B 442 - Hobokken - Am Deisterbahnhof - Auf der Laake nach Bad Münder (Hachmühlen).

Entlang der Strecke ist im genannten Zeitraum mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich möglichst zu umfahren und mehr Zeit einzuplanen.

Aktuelle Informationen zum Verlauf der Versammlung sowie zu Verkehrsbeeinträchtigungen veröffentlicht die Polizei fortlaufend über ihren WhatsApp-Kanal "Polizei Nienburg/Schaumburg".

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

