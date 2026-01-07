Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Grundschule

Liebenau (ots)

(Gav) In der Zeit von Sonntag, 04.01.2026, 00:00 Uhr, bis Dienstag, 06.01.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Schloßstraße in Liebenau zu einem Einbruch in den Kellertrakt der dortigen Grundschule.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Oberlicht Zugang zu einem Umkleidebereich des Sportvereins SV Aue Liebenau. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchsucht. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass mindestens zwei bislang unbekannte, jüngere Personen an der Tat beteiligt waren.

Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Grundschule, der Sporthalle oder des Sportplatzes gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marklohe unter der Tel. 05021 / 924060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell