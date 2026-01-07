PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Grundschule

Liebenau (ots)

(Gav) In der Zeit von Sonntag, 04.01.2026, 00:00 Uhr, bis Dienstag, 06.01.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Schloßstraße in Liebenau zu einem Einbruch in den Kellertrakt der dortigen Grundschule.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Oberlicht Zugang zu einem Umkleidebereich des Sportvereins SV Aue Liebenau. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchsucht. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass mindestens zwei bislang unbekannte, jüngere Personen an der Tat beteiligt waren.

Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Grundschule, der Sporthalle oder des Sportplatzes gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marklohe unter der Tel. 05021 / 924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

