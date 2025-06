Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Reichshof (ots)

Unbekannte versuchten über das Pfingstwochenende in ein Einfamilienhaus in der Allinghausener Straße in der Nähe der Straße "Heider Feld" einzubrechen. Zwischen 15 Uhr am Freitag (6. Juni) und 18 Uhr am Montag verschafften sich die Kriminellen über eine Tür Zugang zur Garage. Dabei brachen sie die Türzarge heraus. Dann machten sie sich an der Eingangstür zum Haus zu schaffen, scheiterten jedoch. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

