Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Seniorin angefahren und verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit mutmaßlich schweren Verletzungen wurde eine 72 Jahre alte Frau am Mittwoch (21.01.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 14.45 Uhr in Herrenberg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Eine VW-Lenkerin bog von der Bahnhofstraße nach links in die Poststraße ab, als sie vermutlich die 72-Jährige übersah, die ihrerseits im Begriff war, die Poststraße zu überqueren. Der VW kollidierte mit der Seniorin, die zunächst gegen die Motorhaube prallte und schließlich auf die Fahrbahn stürzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell