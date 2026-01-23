Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Diebinnen in Seniorenwohnheim - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) gegen 15.40 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täterinnen Zutritt zu einer Wohnung in einem Seniorenwohnheim in der Seestraße in Leonberg. Wie genau es den Frauen gelungen ist, die Bewohnerin zu überzeugen, dass sie sie ein lassen solle, steht derzeit noch nicht fest. Letztlich kam es der Frau jedoch ebenfalls verdächtig vor, so dass sie die Polizei verständigte. Im Nachgang stellte sich zusätzlich heraus, dass mumtaßlich die drei Unbekannten eine Schmuckschatulle aus der Wohnung entwendet haben, in der sich Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro befunden hatte. Die Täterinnen wurden von der Bewohnerin auf etwa 20 bis 45 Jahre geschätzt. Die Jüngste habe lange dunkle Haare gehabt, sei schlank und sehr gepflegt gewesen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Taten, die vergangene Woche in Gärtringen und Herrenberg verübt wurden (Pressemitteilung vom 16.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6197919). Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die ebenfalls von den Täterinnen kontaktiert wurden, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell