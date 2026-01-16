PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Gärtringen und Herrenberg: Zeugen nach Diebstahl in Seniorenwohnheimen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) trieben vermutlich dieselben Täterinnen zunächst in einem Seniorenwohnheim in der Kirchstraße in Gärtringen und anschließend in einem -wohnheim in der Beethovenstraße in Herrenberg ihr Unwesen. In beiden Fällen gaben sich die drei Frauen als Mitarbeiterinnen des Heimes bzw. einer Diakonie aus, um sich gegen 16.30 Uhr Zutritt in die Wohnung eines Ehepaars im Wohnheim in Gärtringen und etwa gegen 18.30 Uhr in die Wohnung eines weiteren Ehepaars in Herrenberg zu verschaffen. In Gärtringen gelang es den Täterinnen zwei Geldbeutel mit etwas Bargeld und persönlichen Dokumenten zu entwenden. In Herrenberg scheiterten sie, da das Ehepaar die drei Frauen ständig im Blick behielt, so dass sie nach einem halbstündigen Gespräch wieder gingen. Die drei Frauen wurden folgendermaßen beschrieben: Alle drei sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein, zwei wurden auf eine Größe zwischen 170 und 175 cm geschätzt, während die die dritte Frau etwas kleiner sein soll. Die beiden größeren Täterinnen sind schlank und haben beide schwarzes langes Haar. Eine der beiden trug es zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Die kleinere Frau hat kurze blonde Haare und war mit einem hellen Anorak bekleidet. Außerdem trug sie eine Jeans mit einem großen Loch an einem Knie. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, und das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bitten Zeugen und auch weitere Geschädigte sich zu melden. Dies kann auch per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

