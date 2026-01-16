PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Steinbockweg in Leonberg am Mittwoch (14.01.2026) zwischen 09.40 Uhr und 19.00 Uhr sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt in das Haus, indem er eine Terrassentür aufhebelte. Anschließend durchsuchte er das Haus und dürfte auf Schmuck in geringerem Wert gestoßen sein, den er auch entwendete. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

