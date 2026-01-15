PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein

Ludwigsburg (ots)

Gegen 04:30 Uhr am Donnerstag (15.01.2026) brachen noch unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen ein. Die Unbekannten schlugen die Scheiben des Haupteingangs ein und betraten mutmaßlich nur kurz das Innere des Marktes. Vermutlich wurden sie vom Einbruchsalarm überrascht, sodass sie ohne Beute in einem weißen Lieferwagen die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen unter der Tel. 07150 383753- oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
