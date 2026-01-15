Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Kirchenweinbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte am Mittwoch (14.01.2026) zwischen 08.00 Uhr und 09.20 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

