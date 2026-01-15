Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: versuchter Einbruch in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.01.2026) verübte ein noch unbekannter Täter einen versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Umgehungsstraße in Steinenbronn. Gegen 03.45 Uhr wollte ein Mitarbeiter der Tankstelle seine Schicht beginnen, als er ein Loch in einer Scheibe im Eingangsbereich bemerkte. Vermutlich dürfte ein noch Unbekannter zuvor mit einem Nothammer die Scheibe beschädigt haben, gelangte jedoch nicht in das Tankstellengebäude hinein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Täter keine Beute gemacht hat. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 526990 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

