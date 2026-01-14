Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr durch Nutzung eines Laserpointers

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Dienstag (13.01.2026) gegen 20:45 Uhr zwischen Besigheim und Kirchheim am Neckar ein 16-Jähriger aus einem fahrenden Auto heraus eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin mehrfach mit einem Laserpointer blendete, ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die 39-Jährige war zunächst auf der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim unterwegs, als sie auf Höhe eines Lebensmitteldiscounts erstmals auf der Straße und neben der Fahrbahn den Schein eines Laserpointers wahrnahm. Hier erkannte sie, dass der Laserpointer vom Beifahrersitz aus dem hinter ihr fahrenden Fahrzeug bedient wurde. In der Hessigheimer Straße wurde sie dann ein erstes Mal über ihren Fahrzeugrückspiegel durch den Laserpoint kurzzeitig stark geblendet. In der Gemmrigheimer Straße wurde sie ein zweites Mal stark geblendet, weshalb sie hier ihr Fahrzeug abbremsen musste. Daraufhin wurde sie von dem hinter ihr fahrenden Fahrzeug überholt und hierbei mutmaßlich weiter zielgerichtet vom Laserpointer angestrahlt. Daraufhin nahm sie die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung kontrollierte in Bönnigheim den 19-jährigen Fahrer sowie dessen 16-jährigen Beifahrer. Hier räumt der Jugendliche die Tat ein und übergab den Beamten den eingesetzten Laserpointer. Zudem stellten die Beamten erlaubnispflichtige Pyrotechnik im Fahrzeug des 19-Jährigen fest. Auch hier räumte der 16-Jährige deren Besitz ein. Beide Gegenstände wurden durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Der 16-Jährige wurde vor Ort seiner Mutter überstellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

