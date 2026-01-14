PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr durch Nutzung eines Laserpointers

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Dienstag (13.01.2026) gegen 20:45 Uhr zwischen Besigheim und Kirchheim am Neckar ein 16-Jähriger aus einem fahrenden Auto heraus eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin mehrfach mit einem Laserpointer blendete, ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die 39-Jährige war zunächst auf der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim unterwegs, als sie auf Höhe eines Lebensmitteldiscounts erstmals auf der Straße und neben der Fahrbahn den Schein eines Laserpointers wahrnahm. Hier erkannte sie, dass der Laserpointer vom Beifahrersitz aus dem hinter ihr fahrenden Fahrzeug bedient wurde. In der Hessigheimer Straße wurde sie dann ein erstes Mal über ihren Fahrzeugrückspiegel durch den Laserpoint kurzzeitig stark geblendet. In der Gemmrigheimer Straße wurde sie ein zweites Mal stark geblendet, weshalb sie hier ihr Fahrzeug abbremsen musste. Daraufhin wurde sie von dem hinter ihr fahrenden Fahrzeug überholt und hierbei mutmaßlich weiter zielgerichtet vom Laserpointer angestrahlt. Daraufhin nahm sie die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung kontrollierte in Bönnigheim den 19-jährigen Fahrer sowie dessen 16-jährigen Beifahrer. Hier räumt der Jugendliche die Tat ein und übergab den Beamten den eingesetzten Laserpointer. Zudem stellten die Beamten erlaubnispflichtige Pyrotechnik im Fahrzeug des 19-Jährigen fest. Auch hier räumte der 16-Jährige deren Besitz ein. Beide Gegenstände wurden durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Der 16-Jährige wurde vor Ort seiner Mutter überstellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:29

    POL-LB: Marbach am Neckar: Tankstelleneinbruch - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (13.01.2026) gegen 23:45 Uhr kam es in der Schillerstraße in Marbach am Neckar zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Derzeitigen Ermittlungen zufolge betraten zwei bislang noch unbekannte Täter das Tankstellengelände. Währenden einer der Täter mutmaßlich die Schiebetüre zum Verkaufsraum der Tankstelle aufhebelte, betrat der zweite ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:26

    POL-LB: Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (13.01.2026), mutmaßlich gegen 19.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Altvaterstraße in Böblingen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Einbrecher zwar keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:00

    POL-LB: Böblingen: Trickbetrüger unterwegs

    Ludwigsburg (ots) - Auf einem Parkplatz Am Käppele in Böblingen sprach ein noch unbekannter Mann am Montag (12.01.2026) gegen 10.20 Uhr einen 65-Jährigen an. Er machte ihm glaubhaft, dass er Postbote sei und ihn kenne. Der Unbekannte verwickelte in ein Gespräch und berichtete, er habe seine Autoschlüssel verloren. Er müsse nun mit dem Zug fahren, habe aber weder Handy noch Geld, da beides in seinem verschlossenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren