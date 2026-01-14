PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Trickbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Parkplatz Am Käppele in Böblingen sprach ein noch unbekannter Mann am Montag (12.01.2026) gegen 10.20 Uhr einen 65-Jährigen an. Er machte ihm glaubhaft, dass er Postbote sei und ihn kenne. Der Unbekannte verwickelte in ein Gespräch und berichtete, er habe seine Autoschlüssel verloren. Er müsse nun mit dem Zug fahren, habe aber weder Handy noch Geld, da beides in seinem verschlossenen Pkw läge. Er bat den 65-Jährigen, ihm 70 Euro für das Zugticket zu leihen. Er würde ihm das Geld dann in den kommenden Tagen in den Briefkasten werfen. Der gutgläubige Mann gab dem Unbekannten daraufhin zwei 50-Euro-Scheine und dieser machte sich davon.

Bei dem Betrüger soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten, ca. 170 cm großen Mann gehandelt haben. Er wird als stämmig mit breiter Statur und rundem Gesicht mit Bartstoppeln sowie kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine Jeanshose.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

