Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Dienstag (13.01.2026) gegen 21.20 Uhr auf der Landesstraße 1188 bei Leonberg ereignete.

Ein 23 Jahre alter Pkw-Lenker fuhr vom Frauenkreuz kommend in Richtung Glemseck, als im kurz nach der Einmündung in Richtung Warmbronn ein noch unbekannter Pkw-Lenker entgegenkam. Der Unbekannte hatte fünf Pkw überholt und fuhr nun auf dem Fahrstreifen des 23-Jährigen, sodass dieser nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern.

Der Unbekannte soll mit einem dunklen Fahrzeug, möglicherweise einem BMW Kombi, unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

